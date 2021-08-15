Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время живет и работает в России, дала концерт в Одессе

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось видео, на которое попала подготовка к концерту. Певица позировала в ажурном черном платье, пока помощница помогала ей надевать босоножки. Затем артистка показала, как разминается перед выходом на сцену.

«Буду беречь каждую эмоцию, каждый момент после вчерашнего концерта. Столько любви, спасибо Одесса», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов и слов благодарности за концерт.

«Светлана - просто пример настоящей женской энергии, которая притягивает и заряжает. Мотиватор», «Шикарная», «Какие ножки», «Ооо, какое платье», «Гордость», «Спасибо Вам за невероятную энергию и эмоции!», «Боже, просто богиня, фигура, взгляд, просто завораживает», «Нереальная», - пишут пользователи сети.

Добавим, что в комментариях отписалась российская певица Лолита, которая оставила под постом Лободы восхищенные смайлы.

Напомним, что Лобода уехала из России, поделившись проблемой, которая возникла у нее с дочкой: "Мама, мне ужасно...".

А еще Politeka писала, что Лобода после возвращения в Украину поразила откровением: "Именно в этой стране...".

Также Politeka сообщала, что Лобода похвасталась "покатушками" на яхте, засветив фигурку в коротком топе: "Слишком…".