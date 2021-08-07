Ивестная українська співачка Світлана Лобода, яка поїхала жити закордон з дочками, розповіла про їхнє виховання

Не так давно артистка повернулася в Україну, заявивши, що випустить пісню рідною мовою, дасть концерти та інтерв'ю. В одному з інтерв'ю для телеканалу "Україна" зірка також розповіла про своїх дітей і про життя з ними в іншій країні.

Як виявилося, артистка вже не живе Росії, а поїхала жити в Європу, де завжди мріяла про будинок. Два роки тому вона купила будинок, проте переїхали всією сім'єю туди тільки тепер. Про яку саме країну йде мова, артистка не говорить.

Говорячи про дітей, Світлана помічає, що вони там щасливі:

"Вони катаються на самокатах, відпочивають, а потім ввечері додому повертаємося до дев'яти-десяти. Через коронавірус За останній час, коли діяльність артистів стала менш насиченою, мене діти краще впізнали. Можемо сходити, відпочити разом".

Співачка також помітила, що час разом вони проводять більше, а її старша дочка швидше за все піде цієї осені в американську школу, яка розташована неподалік від її будинку. Також Світлана помітила, що зараз старша дочка дещо страждає через нестачу спілкування з однолітками:

"Хотіла про це розповісти, так, ось ми проводимо час разом, але Єва не зовсім соціальна дитина, зазвичай знаходиться в колі сім'ї. Але ось зараз приходить і каже:"Мама, жахливо не вистачає спілкування з хлопчиками і дівчатками". Оскільки вона зараз не відвідує жодних закладів, ми готуємо її до школи вдома. Зазвичай діти не хочуть йти в школу, але Єва цієї події дуже чекає».

Після Світлана підкреслила, що задоволена життям зі своїми дівчатками і не проти ще двічі стати мамою.

Нагадавши, Лобода голосно оголосила про свій приїзд до Одеси:"Я так скучила".

Як повідомляла Politeka, Лобода в ефектному боді і чоботях засвітилася в компанії відомого продюсера.

Також Politeka писала, що Лобода урочисто оголосила про своє повернення в Україну і назвала дату зустрічі.