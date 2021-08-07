Ивестная украинская певица Светлана Лобода, которая уехала жить заграницу с дочерьми, рассказала об их воспитании
Не так давно артистка вернулась в Украину, заявив, что выпустит песню на родном языке, даст концерты и интервью. В одном из интервью для телеканала "Украина" звезда также рассказала о своих детях и о жизни с ними в другой стране.
Как оказалось, артистка уже не живет России, а уехала жить в Европу, где всегда мечтала о доме. Два года назад она купила дом, однако переехали всей семьей туда только теперь. О какой именно стране идет речь, артистка не говорит.
Говоря о детях, Светлана подмечает, что они там счастливы:
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«Они катаются на самокатах, отдыхают, а потом вечером домой возвращаемся часам к девяти-десяти аж. Из-за коронавируса за последнее время, когда деятельность артистов стала менее насыщенной, меня дети лучше узнали. Можем сходить зоопарк, отдохнуть вместе».
Певица также подметила, что время вместе они проводят больше, а ее старшая дочь скорее всего пойдет этой осенью в американскую школу, которая расположена неподалеку от ее дома. Также Светлана подметила, что сейчас старшая дочь несколько страдает из-за недостатка общения со сверстниками:
«Хотела об этом рассказать, да, вот мы проводим время вместе, но Ева не совсем социальный ребенок, обычно находится в кругу семьи. Но вот сейчас приходит и говорит: "Мама, ужасно не хватает общения с мальчиками и девочками". Поскольку она сейчас не посещает никаких заведений, мы готовим её к школе дома. Обычно дети не хотят идти в школу, но Ева этого события очень ждёт».
После Светлана подчеркнула, что довольна жизнью со своими девочками и не против еще дважды стать мамой.
Напомним, Лобода громко объявила о своем приезде в Одессу: "Я так соскучилась".
Как сообщала Politeka, Лобода в эффектном боди и сапогах засветилась в компании известного продюсера.
Также Politeka писала, что Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи.