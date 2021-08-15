Співачка Світлана Лобода, яка останні роки жила і працювала в Росії, дала концерт в Одеській "Ітаці"

38-річна артистка заявила, що вона «наша», при цьому про ситуацію між Україною і Росією говорила завуальовано. Кадри з концерту з'явилися в телеграм-каналі»культурна пральня".

"... для мене дуже цінна важлива і дорога, тому що саме тут моє коріння, тут живуть мої батьки, моя сім'я, мої близькі люди, мої бабусі і дідусі. І кожен раз, виступаючи в різних країнах, Я хочу, щоб дивилися і думали: «яка красуня, але ж вона наша. І рано чи пізно розуміння до нас приходить. Навіть якщо часом ми помиляємося, істина буде видно», - говорила співачка.

Також Лобода розповіла, що наступного року дасть концерт на стадіоні в Києві.

Серед знаменитостей на концерті помітили Поліну Неню, Аліну Харечко, Олексія Дівєєва-Церковного, Михайла Лабковського, Бічоллу Тетрадзе.

Відзначимо, напередодні концерту в Одесі Лобода преентовала кліп на пісню Vogue українською мовою.

"Неймовірна робота. Я назву, напевно, це арт-проектом, тому що він унікальний, він незвичайний і не схожий на всі мої інші відео. Він дуже лаконічний", - розповідала про роботу співачка раніше.

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