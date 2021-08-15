Певица Светлана Лобода, которая последние годы жила и работала в России, дала концерт в одесской "Итаке"

38-летняя артистка заявила, что она «наша», при этом о ситуации между Украиной и Россией говорила завуалированно. Кадры с концерта появились в телеграм-канале «Культурная прачечная».

«… для меня очень ценна важна и дорога, потому что именно здесь мои корни, здесь живут мои родители, моя семья, мои близкие люди, мои бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы смотрели и думали: «Какая красавица, а ведь она наша. И рано или поздно понимание к нам приходит. Даже если порою мы заблуждаемся, истина будет видна», - говорила певица.

Также Лобода рассказала, что в следующем году даст концерт на стадионе в Киеве.

Среди знаменитостей на концерте заметили Полину Неню, Алину Харечко, Алексея Дивеева-Церковного, Михаила Лабковского, Бичоллу Тетрадзе.

Отметим, накануне концерта в Одессе Лобода преентовала клип на песню Vogue на украинском языке.

«Невероятная работа. Я назову, наверное, это арт-проектом, потому что он уникален, он необычен и не похож на все мои остальные видео. Он очень лаконичный», - рассказывала о работе певица ранее.

Напомним, Лобода показала новорожденного ребенка, вернувшись в Украину

Как сообщала Politeka, Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов

Politeka рассказывала, продюсер не сдержала эмоций после ссоры с деспотичной Лободой: "К черту, я больше так не могу!"