Співачка Світлана Лобода влаштувала фотосесію на яхті
Артистка зараз активно гастролює, але знаходить час на відпочинок, повідомляє Politeka.net. Зокрема, у своєму новому пості в Instagram співачка показала "покатушки" на яхті.
Співачка влаштувала фотосесію, виблискуючи стрункою і підтягнутою фігурою. Лобода одягла топік і шортики, завдяки яким можна було намилуватися її пресом і стрункими ніжками. Завершили образ артистки капелюх і окуляри.
Видно, що виконавиця насолоджується відпочинком, коли вітер розвіював її волосся, вона прикрила очі.
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"Неділя", - підписала кадри Світлана.
Всього за 15 хвилин пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Класно виглядаєш🔥 🔥 🔥", " красуня🔥 🔥", " занадто багато сонця на одній фотографії🕶❤️"," вау ! 😍🔥", "Шикарна", "Нічо так", "Наше сонце і енергія ❤️", "Захоплююся вашим пресом ❤️🥺🥺", "Сліпить очі від вашої краси😍❤️", "Жарко так жарко🔥", "Ну Ви занадто гарна 😍🔥🔥🔥", "Красуня😍😍", "Три спалахи прекрасного...😍💥", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Світлана Лобода займається спортом і намагається правильно харчуватися. Зокрема, її раціон включає вівсянку і фрукти вранці, в обід зірка їсть овочеві супи і салати, а на вечерю любить овочі на пару, на грилі, й відварені овочі.
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