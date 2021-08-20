Українська співачка Світлана Лобода влаштувала міні-шоу прямо на вулиці

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки, яка нещодавно дала концерт в Одесі, з'явилося відео, на якому співачка дефілює по вулиці і співає свій новий хіт Indie Rock (Vogue). Як відомо, нова пісня Лободи написана українською мовою, що особливо символічно після того, як вона відновила гастрольну діяльність на батьківщині.

На відео Лобода дефілювала в чорній сукні з незвичайними вирізами в районі бюста і талії. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Який у Вас голос приголомшливий", «Голос хороший, але манера виконання – огидна", "Ух який голос. Красуня і сукня вогонь", "українською крутіше! От чесно!", "До мурашок, Світлана. Просто люблю", "та ситуація, коли не розумієш, тут милуватися вами або слухати, одночасно не виходить, оч красива!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода в дуже короткій сукні викликала бурхливу реакцію в мережі: фото з Одеси.

Як повідомляла Politeka, Лобода з молодшою сестрою повеселилися в Україні, вразивши зовнішністю:"чарівні".

Також Politeka писала, що Лобода в короткому комбінезоні похвалилася головною гордістю: "Ох, ці...".