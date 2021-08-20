Украинская певица Светлана Лобода устроила мини-шоу прямо на улице

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды, которая недавно дала концерт в Одессе, появилось видео, на котором певица дефилирует по улице и поет свой новый хит Indie Rock (Vogue). Как известно, новая песня Лободы написана на украинском языке, что особенно символично после того, как она возобновила гастрольную деятельность на родине.

На видео Лобода дефилировала в черном платье с необычными вырезами в районе бюста и талии. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Какой у Вас голос потрясающий», «Голос хороший, но манера исполнения – отвратительная», «Ух какой голос. Красавица и платье огонь», «На украинском круче! Вот честно!», «До мурашек, Свет. Просто люблю», «Та ситуация, когда не понимаешь, тут любоваться вами или слушать, одновременно не получается, оч красивая!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода в очень коротком платье вызвала бурную реакцию в сети: фото из Одессы.

Как сообщала Politeka, Лобода с младшей сестрой повеселились в Украине, впечатлив внешностью: "Неотразимы".

Также Politeka писала, что Лобода в коротком комбинезоне похвасталась главной гордостью: «Ох, эти…».