Українська співачка Світлана Лобода розповіла, як готувалася до концерту в Одесі

Як передає Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала фото, зроблене під час виступу в Україні. Вона позувала в розкішному чорному комбінезоні, який підкреслив її головну гордість - стрункі ніжки.

"Зустріч з глядачем для мене завжди хвилююче побачення. Я можу добу безперервно обговорювати костюми і образи для своїх виступів. Тут важлива кожна деталь, адже саме сценічний образ артиста створює перше відчуття свята", - зізналася Лобода.

За її словами, концерт в Одесі був для неї особливим і дуже довгоочікуваним. Комбінезон для виступу в Україні вона купила ще місяць тому на модному показі в Парижі.

"Вже чекаю наших нових зустрічей і обираю нові образи", - додала артистка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.

"Прекрасний комбінезон", "Образ просто вогонь", "Ох, ці ніжки. Зірочка-ЛобоДушечка", «шикарна дівчина, і дуже талановита», "розкішна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода голосно оголосила про свій приїзд в Україну:"я так скучила".

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