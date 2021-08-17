Українська співачка Світлана Лобода розповіла, як готувалася до концерту в Одесі
Як передає Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала фото, зроблене під час виступу в Україні. Вона позувала в розкішному чорному комбінезоні, який підкреслив її головну гордість - стрункі ніжки.
"Зустріч з глядачем для мене завжди хвилююче побачення. Я можу добу безперервно обговорювати костюми і образи для своїх виступів. Тут важлива кожна деталь, адже саме сценічний образ артиста створює перше відчуття свята", - зізналася Лобода.
За її словами, концерт в Одесі був для неї особливим і дуже довгоочікуваним. Комбінезон для виступу в Україні вона купила ще місяць тому на модному показі в Парижі.
"Вже чекаю наших нових зустрічей і обираю нові образи", - додала артистка.
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У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.
"Прекрасний комбінезон", "Образ просто вогонь", "Ох, ці ніжки. Зірочка-ЛобоДушечка", «шикарна дівчина, і дуже талановита», "розкішна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лобода голосно оголосила про свій приїзд в Україну:"я так скучила".
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