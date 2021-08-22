Українська співачка Світлана Лобода показала стильний образ з сукнею і безліччю ланцюгів

Нещодавно пройшло відкриття чергового музичного фестивалю "Нова хвиля", в якому беруть участь російські зірки і українські артисти, які будують кар'єру в Росії. Світлана Лобода, яка зовсім недавно виступила в Україні, з'явилася на цьому фестивалі.

Так, минулого вечора в рамках фестивалю пройшли різні заходи. Світлана Лобода несподівано для публіки виконала пісню Діми Білана"малюк". Причому наряд відразу привернув увагу фанатів.

Співачка виступила в чорній сукні з довгими рукавами і відкритими плечима підкреслило стрункість співачки і її пишні форми.

"Світлана, ви дали пісні друге життя ❤️ на репіті! Приголомшливе виконання 🤤; красива😍; нереальна💔; зірка ❤️; Харизма! Енергетика! 🔥 ; Моя любов❤️ ну які ноги прекрасні; любимо❤; красуня; Супер виконання🔥Супер пісня🔥Супер номер; шикарна; шикарна, сама сама», - відповідають в мережі.

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