Украинская певица Светлана Лобода показала стильный образ с платьем и множеством цепей

Недавно прошло открытие очередного музыкального фестиваля "Новая волна", в котором принимают участие российские звезды и украинские артисты, которые строят карьеру в России. Светлана Лобода, которая совсем недавно выступила в Украине, появилась на этом фестивале.

Так, прошлым вечером в рамках фестиваля прошли различные мероприятия. Светлана Лобода неожиданно для публики исполнила песню Димы Билана "Малыш". Причем наряд сразу привлек внимание фанатов.

Певица выступила в черном платье с длинными рукавами и открытыми плечами подчеркнуло стройность певицы и ее пышные формы.

«Светлана, Вы дали песне вторую жизнь ❤️ на репите! Потрясающее исполнение 🤤; Красивая😍; нереальная💔; Звезда ❤️; Харизма! Энергетика! 🔥; Моя любовь❤️ ну какие ноги прекрасные; Любим ❤; Красотка; Супер исполнение🔥Супер песня🔥Супер номер; Шикарная; Шикарная, самая самая», - отвечают в сети.

Напомним, Лобода насладилась "покатушками" на яхте, сверкнув фигурой в коротком топе

А еще Politeka писала, что Лобода в эффектном боди и сапогах засветилась в компании известного продюсера

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