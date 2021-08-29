Украинская певица Светлана Лобода, которая активно строит карьеру в России, впечатлила видом на популярном российском фестивале

Как передает Politeka.net, недавно Лобода дала концерт в Одессе. Это был первый концерт после длительного перерыва, когда артистка не приезжала с гастролями в Украину. Впрочем, надолго на родине артистка не задержалась и практически сразу умчалась на российский фестиваль «Новая волна».

На свежих фото, которые появились в Инстаграм звезды, она засветилась в черном платье с большим разрезом на животе. Стоит отметить, что платье было очень смелым, но идеально подчеркнуло стройную фигуру звезды. Несмотря на то, что Лобода мама двоих дочек, она выглядела просто восхитительно. Незабываемый образ дополнили массивные украшения и черные туфельки.

Особое внимание поклонников привлекли голливудские локоны артистки, которые сделали ее еще роскошнее. Певица прошлась по красной дорожке, приковывая взгляды.

Напомним, что Лобода в платье с цепями и смелыми вырезами разошлась на концерте: "Ну какие ноги...".

Как сообщала Politeka, Лобода поделилась радостью и принимает поздравления: «С ума сойти!».

Также Politeka писала, что Лобода после концерта в Украине обратилась к землякам: «Самые счастливые…».