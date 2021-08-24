Українська співачка Світлана Лобода, яка останнім часом живе і будує кар'єру в Росії, згадала про Батьківщину

Як пише Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала пост, присвячений 30-річчю незалежності України. Співачка поділилася яскравим кадром, на якому постала в довгій білій сукні з перукою на голові.

"З Днем народження, моя улюблена Україна! Нехай на землі твоїй, живуть найщасливіші люди! З Днем Незалежності, Україно!",- підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу теплих відгуків з приводу її зовнішності. Також шанувальники приєдналися до привітань.

"Краща співачка з України", "Вітаємо всіх українців", "мила", "Україна чекає вас", "У красивої жінки після 30 років життя тільки починається! Процвітання нашій неньці. Далі буде", "Лобода і Україна єдині", "які красиві кучері", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що нещодавно Лобода вперше за довгий час виступила в Україні.

Нагадаємо, що Лобода з молодшою сестрою розважилися в Одесі, вразивши зовнішнім виглядом:"чарівні".

Як повідомляла Politeka, Лобода розійшлася на концерті в сукні з ланцюгами і сміливими вирізами: "Ну які ноги...".

Також Politeka писала, що Лобода несподівано заспівала українською, влаштувавши міні-концерт прямо на вулиці: "До мурашок...".