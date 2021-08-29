Співачка Світлана Лобода, яка останнім часом живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася своїм досягненням

Як пише Politeka.net, про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram, і показала своє фото в ефектній чорній сукні з ланцюгами і розрізами. (Щоб подивитися, проскролльте вниз)

"Нас 10 млн!!!!!! З глузду з'їхати !!!! Люблю ❤🔥 і дякую кожному", - написала співачка.

Шанувальники засипали Лободу привітаннями.

"Нас вже маленьке місто", "ми вас вітаємо з такою чудовою цифрою", "Нас буде більше тому, що ви прекрасні і Ваші пісні від душі і до душі«, "Наша прекрасна ❤ заслуговуєте і мільярда", "Світлана Сергіївна вітаю😍❤ далі більше", "ми вас любимо❤️ це тільки початок!!! Далі більше", "Світлана Сергіївна, вітаю Вас з такою чудовою цифрою!!! 10 мільйонів!!!!!❤ Це дуже круто!!!! 🔥 👏 Домагайтеся своїх цілей і йдіть тільки вперед», «улюблена наша Ло, від душі вітаємо", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Лобода з молодшою сестрою розважилися в Одесі, вразивши зовнішнім виглядом:"чарівні".

Як повідомляла Politeka, Лобода розкріпачилася на концерті в сукні з ланцюгами і сміливими вирізами: "Ну які ноги...".

Також Politeka писала, що Лобода несподівано заспівала українською, влаштувавши міні-концерт прямо на вулиці:»До мурашок...".