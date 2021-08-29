Певица Светлана Лобода, которая в последнее время живет и строит карьеру в России, похвасталась своим достижением

Как пишет Politeka.net, об этом артистка рассказала на своей странице в Инстаграм, и показала свое фото в эффектном черном платье с цепями и разрезами. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз)

«Нас 10 млн!!!!!! С ума сойти !!!! Люблю ❤‍🔥 и благодарю каждого», - написала певица.

Поклонники засыпали Лободу поздравлениями.

«Нас уже маленький город», «Мы Вас поздравляем с такой замечательной цифрой», «Нас будет больше потому, что Вы прекрасны и ваши песни от души и к душе», «Наша Прекрасная ❤ заслуживаете и миллиарда», «Светлана Сергеевна поздравляю😍❤ Дальше больше», «Мы вас любим❤️ это только начало!!! Дальше больше», «Светлана Сергеевна, поздравляю Вас с такой замечательной цифрой!!! 10 миллионов!!!!!❤ Это очень круто!!!! 🔥👏 Добивайтесь своих целей и идите только вперёд», «Любимая наша Ло, от души поздравляем», - писали в комментариях.

Напомним, что Лобода с младшей сестрой развлеклись в Одессе, впечатлив внешним видом: "Неотразимы".

Как сообщала Politeka, Лобода раскрепостилась на концерте в платье с цепями и смелыми вырезами: "Ну какие ноги...".

Также Politeka писала, что Лобода неожиданно запела на украинском, устроив мини-концерт прямо на улице: «До мурашек…».