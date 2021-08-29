Українська співачка Світлана Лобода, яка активно будує кар'єру в Росії, вразила видом на популярному російському фестивалі

Як передає Politeka.net, нещодавно Лобода дала концерт в Одесі. Це був перший концерт після тривалої перерви, коли артистка не приїжджала з гастролями в Україну. Втім, надовго на батьківщині артистка не затрималася і практично відразу помчала на російський фестиваль «Нова хвиля».

На свіжих фото, які з'явилися в Instagram зірки, вона засвітилася в чорній сукні з великим розрізом на животі. Варто відзначити, що плаття було дуже сміливим, але ідеально підкреслило струнку фігуру зірки. Незважаючи на те, що Лобода мама двох дочок, вона виглядала просто чудово. Незабутній образ доповнили масивні прикраси і чорні туфельки.

Особливу увагу шанувальників привернули голлівудські локони артистки, які зробили її ще розкішнішою. Співачка пройшлася по червоній доріжці, приковуючи погляди.

Нагадаємо, що Лобода в сукні з ланцюгами і сміливими вирізами розійшлася на концерті: "Ну які ноги...".

Як повідомляла Politeka, Лобода поділилася радістю і приймає привітання: «з розуму зійти!».

Також Politeka писала, що Лобода після концерту в Україні звернулася до земляків: "найщасливіші...".