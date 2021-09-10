Известная певица Светлана Лобода поразила фанатов кадрами с отдыха в удивительном месте
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы живет и строит карьеру в России, часто балует свою армию фанатов яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз звезда обескуражила поклонников пикантными фото с отдыха, на которых позирует в откровенном образе.
Как видно, на новых фотографиях Светлана запечатлена в удивительном месте среди скал, по которым ходит босыми ногами. Перед камерой она появилась в соблазнительном леопардовом купальнике, который подчеркнул идеальную фигуру, длинные ноги и ровный загар на теле. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице огромные солнцезащитные очки.
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В подписи к публикации Лобода написала: "А как прошло ваше лето?". Поклонники тут же принялись комментировать снимки звезды, засыпая ее комплиментами: "Как мы скучали за Вашими летними фотками. Шикарная", "Фигура огонь, мотиватор для многих", "Тропикана-женщина, горяча и бешена", "Красивая!", "Как? Как можно быть такой красивой?", "Фигуры больше нет, просто худая девушка", "Вау! Хорошего отдыха!".
Напомним, Лобода развалилась в кресле, поразив видом после трудовых будней: "Работали как бешеные".
Как сообщала Politeka, Лобода показала "фокусы" с языком, приковав к себе взгляды: эффектные кадры.
Также Politeka писала, что Лобода в эффектной шубе устроила настоящую жару на сцене, красноречивые кадры: "Всегда мощно!".