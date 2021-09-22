Знаменитая украинская певица Светлана Лобода показала эффектный момент из своего выступления

Артистка, которая уже несколько лет живет с дочками за границей и участвует в разных российских медиа-проектах, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лобода решила напомнить поклонникам один из впечатляющих моментов со своего выступления. На черно-белом фото, которое опубликовала певица, запечатлен ее танец с эффектным красавцем.

Певица выступала в коротком черном топике и шелковых широких штанах, при этом ее ноги были босыми.

Фото было сделано в момент, когда танцор опустил Лободу, выгнувшую спину и ноги, придерживая ее за талию. Певица продемонстрировала свою гибкость и отличное владение собой в танце. При этом она выглядела очень чувственно.

Поклонники Лободы пришли в восторг от этого кадра.

«Обожаю это выступление как и все другие», «Так красиво можно смотреть на 3 вещи бесконечно: на то как течёт вода, горит огонь и как Вы танцуете на сцене», «Фигура подходит», «Вот это растяжка и гибкость!!! Волочкова отдыхает!!! Восхитительно!!!», - пишут люди.

Напомним, Лобода в леопардовом купальнике впечатлила фигурой на отдыхе.

Как сообщала Politeka, Лобода развалилась в кресле, поразив видом после трудовых будней.

Также Politeka писала, что Лобода показала "фокусы" с языком, приковав к себе взгляды.