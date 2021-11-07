Телеведущая Маша Ефросинина в платье и косухе отправилась на прогулку в парк, устроив фотосессию на радость фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной отечественной телеведущей, блистающей более 20 лет на ТВ. Звезда снималась во множестве проектов, а сейчас ведет вместе с Олей Поляковой "Взрослые девочки", "Экзамен", "Лига Смеха" и другие. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным.

На первом сторис, которое Маша опубликовала в Инстаграм, звезда шла по парку, неся куртку в руках.

"В такую погоду к ВДНХ на эфир "Танці з зірками" можно и пешком", - написала Ефросинина.

На втором сторис Маша уже была в куртке и ближе, улыбаясь на камеру. Можно заметить, что Ефросинина была в сапогах.

На последнем сторис звезда выставила ножку, демонстрируя ее стройность в эффектном разрезе от бедра.

Напомним, Лобода разговорилась, почему сбежала из Украины и как ее здесь преследовали

А еще Politeka писала, что Мишина предупредила Дурнева, который поссорился с Никитюк и Ефросининой

Также Politeka сообщала, что Дурнев выдал новые подробности скандала с Ефросининой, замешана экс-невеста Козловского



