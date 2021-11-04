Известный шоумен, продюсер и ведущий Алексей Дурнев в интервью Дмитрию Гордону рассказал о конфликте с Машей Ефросининой.

Как сообщает Politeka.net, известный блогер и шоумен Алексей Дурнев в интервью Дмитрию Гордону объяснил свою позицию относительно скандала с Машей Ефросининой. По словам артиста, это правда, что пишут, будто он обидел именитую ведущую, она и сама об этом говорила. Однако, Алексей не уверен, что именно обидел звезду, и объяснил, что случилось.

"Да, это правда, что такое пишут. В чем там была история. Я сказал, что Маша до сих пор не может понять – она суперзвезда из прошлого или интервьюер", - напомнил Алексей. По его словам, эту мысль он озвучил после интервью Ефросининой с бывшей невестой Козловского Раминой Эсхакзай.

В том разговоре Рамина рассказала, что около года звала Дурнева на интервью и в итоге он к ней пришел. Тогда как Маша, по словам Алексея, звала его один раз и после отказала больше не предпринимала попыток сделать с ним интервью.

Напомним, Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом...".

Как сообщала Politeka, Ефросинина, KAZKA и Товстолес из "Женского квартала" откликнулись на скандал Никитюк с Дурневым: "Все еще хуже".

Также Politeka писала, что Ефросинина раскрыла детали конфликта с Дурневым, который обидел Никитюк и Полякову: "Хуже плевка в лицо".