Известная украинская актриса и участница первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала поклонникам, что собралась на интервью к Алексею Дурневу.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярная актриса и судья нового сезона шоу "Україна має талант" Ксения Мишина записала сторис с машины, в котором сообщила, что едет на интервью к скандальному Алексею Дурневу, который недавно имел конфликт с телеведущей Лесей Никитюк и Машей Ефросининой.

"Друзья, у меня сегодня очень ответственное мероприятие – я сейчас еду на интервью с Лешей Дурневым. Леш, сказать честно, я еду повеселиться и поржать, поэтому готовься", - предупредила Ксения.

Впоследствии она опубликовала видео с Дурневым, но без звука, поэтому о чем говорили звезды неизвестно.

Напомним, что Алексей Дурнев вляпался в скандал сразу с несколькими украинскими знаменитостями. Сначала Дурнев имел конфликт с известной телеведущей Лесей Никитюк. Так, в одном из своих видео на ютуб Дурнев резко высказался о росте Леси и сказал, что все красивые женщины – невысокие. Телеведущая не стала молчать и записала юмористическое видео, где переоделась в проводницу, и передала привет своим "коллегам" – Маши Ефросининой и Оли Поляковой, которые также очень высокие (180 см обе). Кроме этого, Леся резко ответила и задела Дурнева за его рост.

На этом скандалы с Алексеем не закончились. Летом этого года он зацепил и Машу Ефросинину. Дурнев отказался прийти к ней на интервью, "поскольку Ефросинина не понимает, она суперзвезда из прошлого или интервьюер". Это очень задело ведущую, которая назвала выходку Алексея "дешевым лицемерием".

Ранее Politeka писала, что Дурнев выдал новые подробности скандала с Ефросининой, замешанная экс-невеста Козловского: "Да, это правда".

Напомним, что Дурнев после ссоры с Никитюк сделал новый выпад в ее сторону: "После ее смерти...".

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