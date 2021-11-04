Учасниця "Україна має талант" вразила своїм талантом і "змусила" Сергія Притулу і Ксенію Мішину розкрити роти від подиву.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Також в одному з кастингів до них приєдналася відома спортсменка Лідія Подкопаєва.

Так, цього разу на акаунті шоу "Україна має талант" опублікували нове відео. На кадрах учасниця шоу Вероніка Хістова показала свій талант, чим змусила Ксенію Мішину і Сергія Притулу розкрити роти від подиву (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Учасниця шоу на виступі показала хенд стендінг, де поєднала балет і гімнастику стоячи на руках.

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