Участница "Україна має талант" поразила своим талантом и "заставила" Сергея Притулу и Ксению Мишину раскрыть рты от удивления.

Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Также в одном из кастингов к ним присоединилась известная спортсменка Лидия Подкопаева.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Україна має талант" опубликовали новое видео. На кадрах участница шоу Вероника Хистова показала свой талант, чем заставила Ксению Мишину и Сергея Притулу раскрыть рты от удивления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Участница шоу на выступлении показала хенд стендинг, где совместила балет и гимнастику стоя на руках.

Ксения Мишина и Сергей Притула не сдержали эмоций: "Класс! Ооооо, как круто! Какой хит крутой!"

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