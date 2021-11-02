Один из участников "Україна має талант" пришел на шоу, чтобы завоевать сердце судьи Ксении Мишиной - тем более актриса недавно рассталась с Александром Эллертом, победителем "Холостячки".
Так, 23-летний жонглер-рекордсмен Даниил Лысенко решил сразу взять быка за рога, заявив, что пришел на "Україна має талант" за Мишиной. Парень в шутку отметил, что не успел подать заявку на "Холостячку" год назад, но сейчас наверстает упущенное, и подарил 32-летней Ксении кольцо.
"Когда смотрел "Холостячку", чувство ревности, конечно, безумно присутствовало, но я ждал будущей нашей встречи", - сообщил Даниил.
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Участник "Україна має талант" всерьез вознамерился заменить актрисе бывшего жениха. По его словам, Мишина - хрупкая девушка, нуждающаяся в крепкой стене, на которую сможет опереться и укрыться.
"Я считаю, что могу быть для Ксении даже китайской стеной. Если у меня есть цель, у меня нет препятствий. Я сделаю все, чтобы быть с ней", - признался Даниил.
К слову, за жонглирование на сцене трое судей из четырех сказали парню "да", поэтому он проходит в следующий тур.
Украинцы с энтузиазмом обсуждают событие:
"По поводу выступления все хорошо, а по поводу возраста ничего критичного в этом не вижу, красивый парень красивая девушка! Удачи!!!"
"Поздно пацан! Вона з Шатырко мутыть!"
"Может, это и не самое легкое выступление, но понтов больше, чем пользы от всего происходящего. Если бы не сказал, что в рекордах Гиннесса, то дальше не пустили бы"
Добавим, Мишина недавно решила положить конец слухам о своем якобы примирении с Эллертом. Актриса заявила: «Очень много вопросов на эту тему. Чтобы прояснить точно. Мы не вместе и ничего между нами нет. Нет, мы не встречаемся».
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