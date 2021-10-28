Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", честно ответила на вопросы фанатов и призналась, что у нее на самом деле с Александром Эллертом.

В последнее время Ксения рассказывала исключительно о работе, об успехах на съемке и удивляла нарезками, сделанными во время работы на шоу. В этот раз звезда решила традиционно устроить день ответов на вопросы и не смогла пройти мимо самых популярных.

Сначала она рассказала о возможном продолжении сериала, в котором совсем недавно снималась, а потом уже взбудоражила заявлением о том, что же у нее на самом деле происходит с Александром Эллертом.

За все время о расставании Мишина заявила лишь раз у себя в Инстаграм, после этого ни совместных фото, ни видео в ее профиле не было. Тем не менее, в сети появилось много кадров со свадьбы друзей Мишиной, где она была с Эллертом, а также из отдыха и их свидания на крыше.

Сейчас же Мишина снова заявила: «Очень много вопросов на эту тему, даже больше всех. Чтобы прояснить точно. Мы не вместе и ничего между нами нет. Нет, мы не встречаемся», - заявила звезда.

Ранее стало известно, что уже первого числа состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная. Желаемая любовь». Известная актриса Ксения Мишина на время присоединилась к съемкам и предстала в уже хорошо всем известном образе Лидии Шефер.

На фото артистка позировала с близким другом и коллегой Евгением Котом. С ним Мишина танцевала и победила на паркете, а также теперь стала судьями в новом сезоне шоу.

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