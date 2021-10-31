Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", продолжает показывать разные кадры у себя в Инстаграм и избегает вопросов по поводу ее личной жизни.

Ксения Мишина является востребованной украинской актрисой, которая в последнее время занята сразу несколькими съемками в разных фильмах. О некоторых причем звезда говорит косвенно и интриг не открывает.

Тем не менее, успевает Ксения заинтриговать своими образами, показать фигуру и удивить внешностью с гримом. В этот раз Ксения показала именно достоинства фигуры, хвастаясь новым спортивным костюмом и соблазнительным видом в нем.

В черном костюме, состоящем из топика и лосин, Ксения покрутилась на камеру и заодно показала, что в ее форме сейчас нет недостатков.

Ксения Мишина и Александр Эллерт пытались построить отношения после съемок в шоу "Холостяк". Летом пара рассталась, а этой осень стали ходить слухи, что она снова вместе.

Все дело в том, что бывший участник шоу сделал сюрприз с вертолетом Ксении Мишиной, однако, возобновить отношения не удалось. Об этом Ксения Мишина рассказала в своих недавних сторис. Звезда подчеркнула, что они не вместе.

Также в новых сторис артистка рассказала, что для нее табу в отношениях, и чего она никогда не простит.

Напомним, "холостячка" Мишина в пух и прах "разгромила" Огневич со странной прической

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина в роскошном платье с камнями заинтриговала неожиданной сменой имиджа

Также Politeka писала, что Мишина ошарашила видом на новых фото и поделилась новостями