Обаятельный участник нового сезона шоу "Україна має талант" поразил актрису Ксению Мишину своим выступлением на сцене.

Как передает Politeka.net, шоу "Україна має талант" уже появилось на телеэкранах. Канал "СТБ" полностью поменял судейский состав. Новыми судьями стали известный телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Также, стоит отметить, что новым ведущим шоу стал Григорий Решетник.

Так, на этот раз на странице шоу "Україна має талант" поделились новым видео. На кадрах мужчина заявляет, что хотел прийти к Ксении Мишиной на "Холостячку", но не успел этого сделать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я не успел подать заявочку на "Холостячку", но у меня кольцо для вас", - сказал участник шоу "Україна має талант".

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