Во втором выпуске нового сезона шоу "Україна має талант", премьера которого состоялась 23 октября на телеканале "СТБ", появится слепой мужчина, который удивит судей игрой на барабанах.

Как пишет Politeka.net, 23 октября 2021 года на телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона шоу "Україна має талант", судьями которого стали актриса Ксения Мишина, шоумен, телеведущий и юморист Сергей Притула и хореограф Евгений Кот. В каждом новом эфире шоу будет появляться еще и четвертый приглашенный судья.

На официальной странице шоу на YouTube показали анонс второго выпуска шоу, из которого стало известно, что на сцену выйдет мужчина, потерявший зрение из-за несчастного случая. По словам мужчины, он никогда не видел ни своей жены, ни дочери.

После потери зрения он научился играть на барабанах, чем поразил судей шоу, они смотрели выступление со слезами на глазах.

"Здоровье и еще раз здоровье – Людям сильным Духом!!!! Удачи всей семье ... Преклоняюсь низко перед героем ... Удачи, любви, и хороших друзей ....", "Очень приятно видеть такое чудо", "Буду очень сильно ждать 2 выпуск", "Можно помочь! И с сыном! Есть люди добрые! 👍😊",- написали в комментариях под видео.

На странице "Україна має талант" в Instagram написали, что второй выпуск покажут на "СТБ" 30 октября в 19:00.

Ранее Politeka писала, что судьям "Україна має талант" Мишиной и Коту пришлось глотать слезы на первом же кастинге: "О Боже...".

Напомним, что судья "Україна має талант" Мишина рассказала о непростом периоде жизни: "Без блеска в глазах".

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