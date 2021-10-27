Судді "Україна має талант" Ксенія Мішина, Женя Кот і Сергій Притула не стримали сліз, побачивши зворушливий номер про страшну подію - катастрофу на Чорнобильській АЕС.

Учасники Наталія і Денис на першому ж кастингу стали фаворитами шоу (прем'єра відбулася 23 жовтня). За допомогою світла вони намалювали історію подій на ЧАЕС і нікого не залишили байдужим. Відповідне відео опубліковане на YouTube, передає Politeka.net.

За словами Наталії, їй було всього 2 місяці, коли її батька, 20-річного хлопця, "кинули" безпосередньо на саму ліквідацію катастрофи.

Під час номера кожен із суддів буквально ковтав сльози. В кінці всі троє стоячи аплодували художникам.

Користувачі розділили почуття суддів, залишивши щемливі коментарі:

"Чорнобіль - це біль, рана, яка ніколи не заживає. Українці повинні про це пам'ятати завжди. Вічна пам'ять всім ліквідаторам, загиблим і низько поклоняємося живим. Спасибі Вам!!!"

"Важко на таке дивитися без сліз! Тисячі історій з трагічним кінцем, тисячі сімей потрапили в той вихор подій!"

"Дуже красиво зроблено. І без сліз дивитися складно..."

"Наридалася разом з суддями і залом..."

"О боже, біль усієї України"

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