Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", розповіла про життя, коли одного разу їй довелося сказати собі: "Стоп!".

Популярна актриса активно знімається знімається у фільмах, серіалах і різних шоу, передає Politeka.net. В акаунті Instagram Ксенія Мішина ділиться не тільки інформацією про свою роботу, але і спостереженнями.

У новому пості зірка розповіла, що завжди вважала - для досягнення мети, потрібно вийти із зони комфорту, але одного разу вона вирішила сказати собі: "Стоп!".

У той непростий період Ксенія Мішина задалася питанням, чи знає вона свою зону комфорту. Актриса задумалася, як часто вона їсть те, що хоче, відпочиває, зустрічається з друзями, балує себе і так далі.

У підсумку зірка прийшла до висновку, що не приділяє належної уваги собі.

"Коли я ділюся з вами міркуваннями на тему любові до себе, ви часто пишете, що відчуваєте те ж саме.

Дівчата недооцінюють важливість цієї зони комфорту для себе. Засовують себе на задній план, ставлячи в пріоритет все і всіх, а в підсумку отримують себе: без ресурсу, натхнення, без зростання, без матеріального достатку і найголовніше, без блиску в очах", - поділилася Мішина.

За її словами, важливо себе любити і знайти баланс між справами, адже таким чином повинен прийти успіх у всіх сферах.

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