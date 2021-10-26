Молодий ілюзіоніст 22-річний Ульмас Алімсеітов з Узбекистану який приїхав боротися за перемогу в шоу "Україна має талант" збентежив суддю Ксенію Мішину
Ульмас Алімсеітов виступив у першому випуску проекту. Він розповів, що його предки колись жили в Криму, але після депортації кримських татар його прадід переїхав жити в Узбекистан, де і осів.
На сцені шоу він показав кілька неймовірних фокусів. Цей учасник переніс суддів на 8 хвилин тому. Спершу він звернувся до Мініної і попросив назвати число від 1 до 9. Однак актриса сказала: «18", розсмішивши присутніх.
"Ксенії настільки сподобався Ульмас, що вона заплуталася в числах😂 але це не страшно, тому що вся країна була шокована його виступом», - йдеться в пості проекту в Instagram.
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Коли ж Мішина поправила себе і сказала: "8", то Ульмас перевів без рук час на телефоні суддів на 8 хвилин.
Судді-Ксенія Мішина, Женя Кот і Сергій Притула подарували Ульмасу три "так".
"Однозначно👍 круто, я сам офігів", "Маг нового покоління", - відреагували глядачі на виступ Ульмаса.
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