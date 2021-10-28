"Из грязи - в князи!"

Женя Кот, известный украинский хореограф и участник "Танців з зірками", который ныне является судьей "Україна має талант", обескуражил свежим видео.

33-летний танцор сделал новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал, как из "гопника" превратился в аристократа, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Сначала Кот позировал в кожаной куртке и кепке-восьмиклинке, как у героев сериала "Острые козырьки". Затем он резко "переоделся" во фрак - изменился не только наряд, но и поведение Жени и даже его взгляд.

"Жду ваши 🔥 в комментариях, если понравилось перевоплощение!", - танцор попросил оценить его эксперимент.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Большинство отметили, что Жене Коту очень идет аристократический стиль. А вот в первом образе его сравнили с актером Томом Харди.

"Как тебе подходит одежда того времени, ммммм 🙈может, ты в другой жизни был графом каким-то🤔какая стать🔥"

"Красавчик🔥"

"Очень понравилось! Вам идет такое перевоплощение!🔥👏"

"Жень, вау 🔥"

"Евгений! Вы во всех образах шикарный Мужчина"

"Из грязи - в князи! Шикарное перевоплощение!"

"Мне кажется, ты родился не в том веке 😍😍😍"

"В первом образе, очень схож с Томом Харди👍"

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