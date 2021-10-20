Украинцы раскритиковали новый сезон шоу «Україна має талант» из-за одного из его судей – шоумена Сергея Притулы – негативные комментарии появились в соцсети.
Как известно, 23 октября украинцев ждет старт нового сезона проекта «Україна має талант». В этом году его судьями станут актриса Ксения Мишина, хореограф Евгений Кот и ведущий Сергей Притула. В своем Инстаграм Мишина поделилась видео, на котором показала кадры со съемок.
На видео судьи шутят между собой, веселятся на сцене и примеряют забавные образы.
Впрочем, судя по комментариям, украинцы отнеслись благосклонно не к каждому из них. Так, многие под видео раскритиковали Притулу, который на кадрах оставался в стороне от своих коллег, когда те развлекались на съемочной площадке.
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«Вот все нормально кроме конченого Притулы!», «господи, опять эту неприятную, наглую физиономию будем видеть, вроде кроме Притуляки никого нет», «Хотела смотреть) Очень нравитесь Вы. Но из-за Притулы - не буду..... Ну неприятен мне сей персонаж», «"Заспокiйтеся",я в шоке(( Притула тот ещё "украiнец"», «Зачем там Притула и Кот? Эксперты…это еще мне», - пишут люди.
Напомним, Мишина заинтриговала забавными кадрами с Притулой и Котом на "Україна має талант".
Как сообщала Politeka, Руслана на "Україна має талант" в коротком топе сразила размерами своих мышц.
Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Притула припомнил Педану давнее приключение.