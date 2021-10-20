Украинцы раскритиковали новый сезон шоу «Україна має талант» из-за одного из его судей – шоумена Сергея Притулы – негативные комментарии появились в соцсети.

Как известно, 23 октября украинцев ждет старт нового сезона проекта «Україна має талант». В этом году его судьями станут актриса Ксения Мишина, хореограф Евгений Кот и ведущий Сергей Притула. В своем Инстаграм Мишина поделилась видео, на котором показала кадры со съемок.

На видео судьи шутят между собой, веселятся на сцене и примеряют забавные образы.

Впрочем, судя по комментариям, украинцы отнеслись благосклонно не к каждому из них. Так, многие под видео раскритиковали Притулу, который на кадрах оставался в стороне от своих коллег, когда те развлекались на съемочной площадке.

«Вот все нормально кроме конченого Притулы!», «господи, опять эту неприятную, наглую физиономию будем видеть, вроде кроме Притуляки никого нет», «Хотела смотреть) Очень нравитесь Вы. Но из-за Притулы - не буду..... Ну неприятен мне сей персонаж», «"Заспокiйтеся",я в шоке(( Притула тот ещё "украiнец"», «Зачем там Притула и Кот? Эксперты…это еще мне», - пишут люди.

Напомним, Мишина заинтриговала забавными кадрами с Притулой и Котом на "Україна має талант".

Как сообщала Politeka, Руслана на "Україна має талант" в коротком топе сразила размерами своих мышц.

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Притула припомнил Педану давнее приключение.