Популярный украинский ведущий, судья на шоу "Україна має талант" Сергей Притула побывал на родине казаков и встретился там со старым знакомым.

Сергей Притула завоевал огромную популярность в Украине, поэтому его часто ждуть на разных мероприятиях, сообщает Politeka.net. В этот раз ведущий побывал на родине казаков - в Запорожье.

На Хортице судья шоу "Україна має талант" встретился со старым знакомым - казаком Палием.

"Приятная встреча с @kozakpaliy 9 лет после «КАБРИОЛЕТА» !!!! @pedanos помнишь?", - подписал фото ведущий, на котором пожимал руку казаку.

"Ооо!! Круть! Мои поздравления! Я тогда едва выжил 😂", - ответил коллега Притулы, Александр Педан.

Отметим, в 2012 году телеведущие Ольга Фреймут, Саша Педан и Сергей Притула провели вместе отпуск в программе "КАБРИОЛЕТО". В выпусках они показывали самые интересные места в Украине, в том числе, ведущие побывали на Хортице, где познакомились с обычаями казаков.

Новый пост Сергея Притулы быстро собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Я после "КАБРИОЛЕТА" начала мечтать о Хортице))) классное место! Очень понравилось там!", "Моя любимая программа детства была 🤓", "Любимая Хортица! 💜 Место силы!", - написали пользователи сети.

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