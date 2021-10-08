Известный телеведущий и судья шоу "Україна має талант" Сергей Притула показал нежный семейный снимок и тронул поклонников.

Как передает Politeka.net, Сергей Притула является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря своей работе во множестве телевизионных проектов, сейчас он является постоянным ведущим шоу "Хто зверху?". Также, недавно стало известно, что он стал судьей нового сезона шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз Сергей Притула опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас у телеведущего второй брак с Екатериной Сопельник, с которой у них двое дочерей - Соломия и Стефания. Также у Сергея Притулы есть сын Дмитрий от первого брака. На снимке ладони всей его семьи - жены и трех детей.

"Объединенные руки Притулы.

Стефанія, Соломія, Дмитро, Катерина, Сергій", - подписал фото Сергей Притула.

Поклонники телеведущего оставили ему множество комментариев: " как же ми-ми-ми)! Катя, ты очень классная мама и пример идеальной женщины, которая успевает все)))). Я семейную фотосессию со всеми детьми хочу уже года три и никак не организую)", "Какая же у вас крутая семья! Не то что у нас...", " Это очаровательное нежное фото", "Прям очень", "Какая красота", "До мурашек", "Кайф".

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