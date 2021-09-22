Украинский телеведущий, новый судья шоу «Україна має талант» Сергей Притула показал, на каком роскошном автомобиле путешествует по Украине

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось фото, сделанное на заправке.

«За последние 3 суток мы с моим «меркуциком» катнули по маршруту Львов-Ивано-Франковск-Коломыя - Черновцы-Каменец-Подольский - Хмельницкий-Тернополь-Ровно-Луцк. Спасибо всем, с кем встречался, за ваше время и внимание! Рад, что находим общие знаменатели и двигаемся в одном направлении!», - обратился Притула к подписчикам.

В комментариях ему оставили массу теплых пожеланий и отзывов о его работе.

«А Рэндж был круче», «И вот так кто-то запросто ночью на заправке может встретить Сергея Притулу))», «Будь осторожен!», «Дочь была на встрече с вами в Луцке. Спасибо за вашу работу», «Береги себя, дружище. И счастливых тебе дорог», - пишут пользователи сети.

Напомним, какие отношения связывают Лесю Никитюк и Притулу за кулисами шоу.

Как сообщала Politeka, Притула нежно прижался к Никитюк и рассказал о третьем ребенке: "Леся на себя здесь почти не похожа".

Также Politeka писала, что Притула своим откровением об "Україна має талант" довел Ефросинину до слез: "Это просто невероятно".