У мережі з'явилося фото, де відомий телеведучий Сергій Притула притулився до своєї колеги по шоу "Хто зверху" Лесі Нікітюк
Як передає Politeka.net, Сергій Притула є відомим телеведучим і гумористом. Як відомо, вже багато років він веде шоу "Хто зверху". Зараз його партнеркою за програмою є Леся Нікітюк.
Цього разу на сторінці журналу "Отдохни" в Instagram опублікували нове фото. На обкладинці - Леся Нікітюк та Сергій Притула. Вони розповіли виданню про своє ставлення до дружби між чоловіками і жінками.
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На обкладинці - Леся Нікітюк та Сергій Притула. Телеведучі розповіли "Отдохни" про новий сезон шоу "Хто зверху?", своє ставлення до дружби чоловіків і жінок, а Сергій розповів про свій літній відпочинок і про те, як його старші діти ставляться до маленької сестрички Стефанії", - розповіли на сторінці журналу "Отдохни".
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Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Леся на себе тут майже не схожа", "Було... і повинно було пройти".
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