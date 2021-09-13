Сергей Притула рассказал об "Україна має талант" и о том, кем гордится на проекте

Как пишет Politeka.net, Сергей Притула стал новым членом жюри "Україна має талант". Вместе с ним судить проект будут Женя Кот и Ксения Мишина. Сергей в новой публикации в Инстаграм рассказал, кем гордится в талант шоу.

"Взять, хотя бы, к примеру, команду фонда Вернись живым, который основал айтишник Виталий Дейнега.

В 2014 году, в связи с российской агрессией, в Украине состоялся настоящий всплеск волонтерской активности. Но мало кому удалось подойти к волонтерской дела так системно, как «Вернись живым». Колоссальная работа всей команды стала залогом того, что практически в каждом боевом подразделении ВСУ вы найдете тепловизор или прибор ночного видения, маркированный логотипом фонда. Нет такого участка помощи Армии, где бы ни чувствовалась рука этого фонда. Почти 200 000 000 гривен собранных средств, которые спасли жизни тысячам украинских воинов - это просто невероятно", - написал Сергей.

Притула вспомнил и о Маше Ефросининой, которая занимается фондом "Твоя опора". Этот проект собрал около 100 миллионов на медицинскую помощь детям.

"Довел до слез меня ...", - написала Маша в ответ

Напомним, какие отношения связывают Лесю Никитюк и Притулу за кулисами шоу

А еще Politeka писала, что украинцев взбудоражил пикантный момент с Никитюк на "Хто зверху?"

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