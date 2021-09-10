Знаменитая телеведущая Леся Никитюк, которая работает на Новом канале рассказала, какие у нее отношения с коллегой по шоу Сергеем Притулой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и Instagram-блогер Леся Никитюк давно покорила зрителей Нового канала и не только своей харизмой, чувством юмора и отменным чувством стиля. Звезда снимается во многих шоу канала вместе с популярным ведущим и шоуменом Сергеем Притулой, и в недавнем интервью рассказала об их взаимоотношениях.

По словам Леси, они с Сергеем друзья, она искреннее верит в такую дружбу, особенно учитывая, что они еще и коллеги. "То ли мы с ним из одного региона, то ли просто примерно одинаково воспитаны", - поделилась Никитюк.

В то же время телеведущая призналась, что они с Притулой пересекаются только на съемках и иногда в гримерках. По словам Леси, он может зайти в ее гримерную, произнести официальное приветствие, как на съемке и все. "Потом не пересекаемся. Хотя наши гримерные находятся в пяти метрах одна от другой", - добавила Никитюк.

"Бывает, Сереже не очень нравится, когда кто-то из групп поддержки команд что-то выкрикивает. Он останавливает съемку и проводит воспитательную работу. Но делает это не со злостью. А только для того, чтобы все запомнили правила поведения на съемках. Я его в этот момент обнимаю, и все окей", - также рассказала ведущая

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