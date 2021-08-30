Шоумен и ведущий "Україна має талант" Сергей Притула со второй попытки, наконец, счастлив в личной жизни

40-летний юморист похвастался семейной идиллией в Инстаграм, выставив фото со своей второй супругой Екатериной Сопельник, передает Politeka.net.

Сергей с возлюбленной позировали то ли в вертолете, то ли в легкомоторном самолете, пролетая низко над городом. В подписи шоумен сообщил, что отмечает 6-ю годовщину свадьбы. За это время они с Екатериной успели обзавестись двумя дочками, "увидеть мир" и переехать в новый дом, а также заняться совместными проектами и даже создать благотворительный фонд.

"6 лет, полет отличный! Продолжаем набирать высоту!!!", - Притулу распирают эмоции.

"Поздравляю!!! Лучшая пара❤️"; "Хорошего Вам полета))) ❤️"; "Поздравляю с чугунной свадьбой👏😍. Прочных Вам отношений, любви и мира😍❤️", - откликнулись пользователи в комментариях.

Ранее новую жену шоумена обвиняли, что она, мол, увела Сергея из семьи, где у него уже был ребенок (старший сын Дмитрий). Поэтому ведущий решил расставить точки над "і". По его словам, роман с Екатериной начался только тогда, когда брак с первой женой Юлией трещал по швам. Артист вспомнил, что на момент свадьбы с Сопельник в 2015 году, его экс-жена уже была беременна от другого мужчины.

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