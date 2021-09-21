В сети появилось фото, где известный телеведущий Сергей Притула прижался к своей коллеге по шоу "Хто зверху" Лесе Никитюк

Как передает Politeka.net, Сергей Притула является известным телеведущим и юмористом. Как известно, уже многие годы он ведет шоу "Хто зверху". Сейчас его партнершей по программе является Леся Никитюк.

На этот раз на странице журнала "Отдохни" в Инстаграм опубликовали новое фото. На обложке - Леся Никитюк и Сергей Притула. Они рассказали изданию о своём отношении к дружбе между мужчинами и женщинами.

"Встречайте номер 38 журнала "Отдохни!"

На обложке – Леся Никитюк и Сергей Притула. Телеведущие поведали "Отдохни!" о новом сезоне шоу "Хто зверху?", своем отношении к дружбе мужчин и женщин, а Сергей рассказал о своем летнем отдыхе и о том, как его старшие дети относятся к маленькой сестричке Стефании", - рассказали на странице журнала "Отдохни".

Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Леся на себя здесь почти не похожа", "Было и должно было пройти".

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