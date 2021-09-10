Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка працює на Новому каналі розповіла, які у неї стосунки з Притулою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і Instagram-блогер Леся Нікітюк давно підкорила глядачів Нового каналу і не тільки своєю харизмою, почуттям гумору і відмінним почуттям стилю. Зірка знімається в багатьох шоу каналу разом з популярним ведучим і шоуменом Сергієм Притулою, і в недавньому інтерв'ю розповіла про їхні взаємини.

За словами Лесі, вони з Сергієм друзі, вона щире вірить у таку дружбу, особливо враховуючи, що вони ще й колеги. "Чи то ми з ним з одного регіону, чи то просто приблизно однаково виховані, але у нас немає в крові лицемірства і скандальності", - поділилася Нікітюк.

У той же час телеведуча зізналася, що вони з Притулою перетинаються тільки на зйомках і іноді в гримерках. За словами Лесі, він може зайти в її гримерну, вимовити офіційне привітання, як на зйомці і все. "Потім не перетинаємося. Хоча наші гримерні знаходяться на відстані п'яти метрів одна від одної", - додала Нікітюк.

"Буває, Сергію не дуже подобається, коли хтось із груп підтримки команд щось вигукує. Він зупиняє зйомку і проводить виховну роботу. Але робить це не зі злістю. А тільки для того, щоб всі запам'ятали правила поведінки на зйомках. Я його в цей момент обіймаю, і все окей", - також розповіла ведуча.

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