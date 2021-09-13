Сергій Притула розповів про "Україна має талант" і про те, ким пишається на проекті
Як пише Politeka.net, Сергій Притула став новим членом журі"Україна має талант". Разом з ним судити проект будуть Женя Кот і Ксенія Мішина. Сергій У новій публікації в Instagram розповів, ким пишається в талант шоу.
"Взяти, хоча б, наприклад, команду фонду Повернись живим, який заснував айтішник Віталій Дейнега.
У 2014 році, у зв'язку з російською агресією, в Україні відбувся справжній сплеск волонтерської активності. Але мало кому вдалося підійти до волонтерської справи так системно, як «Повернись живим». Колосальна робота всієї команди стала запорукою того, що практично в кожному бойовому підрозділі ЗСУ ви знайдете тепловізор або прилад нічного бачення, маркований логотипом фонду. Немає такої ділянки допомоги армії, де б не відчувалася рука цього фонду. Майже 200 000 000 гривень зібраних коштів, які врятували життя тисячам українських воїнів-це просто неймовірно", - написав Сергій.
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Притула згадав і про Машу Єфросиніну, яка займається фондом "Твоя опора". Цей проект зібрав близько 100 мільйонів на медичну допомогу дітям.
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