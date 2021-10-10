Известный радиоведущий и фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак пришел на шоу "Хто зверху" и там его обескуражил Сергей Притула.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

Так, на этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах момент из шоу "Хто зверху", которое ведет Сергей Притула и Леся Никитюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Притула обращается к Рыбаку, и пытается донести слово "халупа". Фаворит "Холостячки" в специальных наушниках ничего не слышит и пытается прочесть по губам. Однако, он не понимает, что это за слово, и он думает про нецензурное слово.

"Я просто очень культурный! Вариант у меня был сразу, однако я не мог его озвучить", — оправдался Андрей Рыбак.

Поклонники оставили множество комментариев под этим видео: "Я умирала от смеха когда смотрела передачу, это было очень смешно", "У меня тоже такой вариант был", "Аж покраснел как вырывалось".

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