Победитель "Холостячки" и бывший возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт произвел фурор свежим фото из Румынии, где он сейчас путешествует вместе с дочкой.

Так, 34-летний Эллерт после расставания с Мишиной и слухов о примирении решил поэкспериментировать с внешностью, отрастив усы. На кадрах из Европы, опубликованных в Инстаграм, Александр все еще хвастается густой растительностью на лице, передает Politeka.net.

"Ну шо, нормально я съездил в Румынию, нормально… И паромы, и вампиры, и сюрпризы🥳", - говорится в подписи.

На фото Эллерт в толстовке и шапке позировал на фоне необычного особняка.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые не в восторге от усов Эллерта, а потому слезно попросили их сбрить.

"Паромы и вампиры, то понятно что в Румынии, но мне кажется главный "сюрприз" был дома😂😂🙃"

"Где Ксю??!! Вы что расстались?!!???"

"Капец, все хорошо, но эти УСЫ, Саш тебе не идёт, ты явно с кем-то поспорил, что не сбриваешь их 😂😂😂"

"Зачем усы отпустил, как у таракана 🤣"

"Санечка, ради всего святого, сбрей уже эти усы!🤦🏼‍♀🙏🏻 Поприкаловался и хватит. Или ты ждешь какого-то события в жизни чтобы их сбрить???Может хоть на свой д.р. сброешь?)"

Напомним, Эллерт после примирения с Мишиной смутил видом, похваставшись новым увлечением: "Ого, волосатик"

А еще Politeka сообщала, судья "Україна має талант" Мишина впервые раскрыла правду, что у нее с Эллертом: "Чтобы прояснить точно..."

Также Politeka писала, Эллерт после воссоединения с Мишиной показал, кого любит не меньше: "Моя крашиха"