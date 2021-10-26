Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, показал человека, которого любит и восхищается.

Александр Эллерт снова сошелся с Ксенией Мишиной после перерыва в отношениях, сообщает Politeka.net.

Сейчас пара решила меньше рассказывать о своих отношениях в Сети.

В новом посте юморист немного удивил фото с другой девушкой - любимой дочерью, которую назвал "крашихой". В данном случае молодежное сленговое слово можно интерпретировать, так, что дочь вызывает у него восхищение.

"Моя крашиха💛 @elina.ellert сказала, что такая подпись кринжово… Вот и думайте, как это🤷🏻‍♂️", - написал комик.

За четыре часа пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Подпись то ладно! С курткой что?!", "Краш — это тот, к кому вы испытываете романтические чувства, но даже мысль об отношениях с этим человеком кажется чем-то из области фантастики. Поэтому ваша дочь справедливо поймала кринж", "Куртка- палатка просто топ 💀😹", "Любящий папа и умница дочь Прекрасное взаимопонимание Пример для других отцов", - написали комментаторы.

Отметим, Александр Эллерт был дважды женат. От первого брака у мужчины есть дочь, Эля. Комик поддерживает дружеские отношения с ребенком.

Напомним, экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал, чем решился заняться с Эллертом

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина в роскошном платье с камнями заинтриговала неожиданной сменой имиджа

Также Politeka писала, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках