Сценарист "Квартал 95" и блогер Александр Эллерт, который победил в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, показал свое новое увлечение.
Как пишет Politeka.net, Сценарист "Квартал 95" Эллерт решил попробовать завоевать сердце Ксении Мишиной, придя на проект "Холостячка". И Александру удалось победить, после чего пара строила отношения вне проекта. Но через некоторое время Мишина и Эллерт разошлись, а недавно примирились. При этом Александр активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Эллерт сидел у стенки, держа в руке ракетку. Как можно заметить, Александр все еще не сбрил усы.
"У меня появился новый кайф.
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Сквош‼️
Пару недель назад, после очередного: "В сквош хочу попробовать. Может в понедельник⁉️", - написал Александр.
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"Он еще и абонемент в зал годовой покупает", "Татушка, неожиданно", "Усы тебе не очень идут, но все равно красавчик", "А усы тебе очень даже идут", "Ого, волосатик".
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