Сценарист "Квартал 95" и блогер Александр Эллерт, который победил в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, показал свое новое увлечение.

Как пишет Politeka.net, Сценарист "Квартал 95" Эллерт решил попробовать завоевать сердце Ксении Мишиной, придя на проект "Холостячка". И Александру удалось победить, после чего пара строила отношения вне проекта. Но через некоторое время Мишина и Эллерт разошлись, а недавно примирились. При этом Александр активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Эллерт сидел у стенки, держа в руке ракетку. Как можно заметить, Александр все еще не сбрил усы.

"У меня появился новый кайф.

Сквош‼️

Пару недель назад, после очередного: "В сквош хочу попробовать. Может в понедельник⁉️", - написал Александр.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Он еще и абонемент в зал годовой покупает", "Татушка, неожиданно", "Усы тебе не очень идут, но все равно красавчик", "А усы тебе очень даже идут", "Ого, волосатик".

Напомним, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой

Также Politeka сообщала, что Мишина в свадебном платье и фате показала, какая шальная невеста из нее получилась

А еще Politeka писала, что Эллерт после примирения с Мишиной осрамился новым экспериментом с внешним видом



