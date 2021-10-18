Александр Эллерт, победитель шоу "Холостячка", после примирения с Ксенией Мишиной, получил негативную реакцию от фанатов из-за новой внешности.

Как пишет Politeka.net, Эллерт является сценаристом "Квартал 95", для которого придумывает шутки. Александр решил попытать удачу на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной и ему удалось там победить, благодаря чему стал известен среди украинцев. После проекта пара начала строить отношения, но решила разойтись, а недавно стало известно, что Александр и Ксения снова вместе. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делился с фанатами самым интересным.

На новом сторис Саша появился с усами. Фанаты сразу в обратной связи изъявили свое отношение к этому изменению во внешности.

"Саша, усы - это пипец", - написал фанат или фанатка.

"Как бы вы не голосовали, я буду пока с ними. А возможно всю жизнь. Поэтому лучше поддержите мой кайф", - написал Эллерт.

"Да не выдумывайте. Вы чего", - сказал юморист.

"Пропуск в трусики. У таракана усики", - подытожил Александр.

Напомним, Эллерт смутил неопрятным видом после примирения с Мишиной

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