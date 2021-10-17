Известный юморист и сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт, который одержал победу на популярном проекте "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина обратился к украинцам.

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт прославился как победитель первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После проекта у них закрутился роман. На какое-то время они расходились, однако недавно стало известно, что они снова вместе.

Так, на этот раз Александр Эллерт опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре победитель "Холостячки" сидит не бритый в темной толстовке и держит прозрачный стакан с порезанными огурцами.

"за помидоры!🍅



ты 🥒 или 🍅?", - спросил победитель "Холостячки".

Поклонники оставили множество комментариев под фотографией Эллерта: "Сашенька видно что вы хороший человек", "За любой кипишь кроме голодовки", "За любовь", "Я за баланс и гармонию между огурцами и помидорами", "Кум я предпочитаю болгарский перец", "Саня, че не побритый такой???", "Не понятно несколько дней уже не бритый, почему?".

Ранее сообщалось, Эллерт после примирения с Мишиной козырнул новым ярким стилем: "Если вы увидите…"

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Politeka рассказывала, Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."