Шоумен и ведущий проектов "Холостяк/Холостячка" и "Україна має талант" Григорий Решетник поднял актуальную тему, высказав свое недовольство.

Так, 38-летний Решетник, у которого подрастают трое сыновей, причем самый старший уже школьник, излил накопившийся негатив в своем микроблоге в Инстаграм, заговорив о дистанционном обучении, передает Politeka.net.

Григорий сопроводил пост снимком, на котором предстал вместе с сыном, 8-летним Иваном. Их лица говорят сами за себя. Ведущий популярных украинских шоу недоумевает, почему его ребенок вынужден сидеть дома, вместо того, чтобы общаться со сверстниками.

"Почему мой ребенок должен второй год подряд учиться дома – онлайн??? Сидеть перед компьютером семь часов днем, не общаться со сверстниками и учителями вживую, не посещать спортивные секции и развивающие кружки… У нас очень хорошая школа и ответственные учителя, которые вакцинированы на 100% и готовы принимать учащихся в школе! Мы – родители, также давно вакцинированы! Ну неужели через год-полтора нельзя было подготовиться к повторной волне – проинформировать население, выписать четкие правила и сроки, а не менять их с понедельника на пятницу… Ну как так… 🤯", - возмутился Решетник.

Украинцы бурно обсуждают эту проблему в комментариях:

"Потому что нашему правительству не нужен образованный народ к сожалению! 😢"

"нужно управляемое "стадо". Извините, но факт ((("

"Это по всему миру, при чем здесь Украина"

"А если я и моя семья, не хотим делать прививки. Что тогда?"

"У вас хоть дистанционка, а у нас третья неделя каникул😢 вообще кошмар..."

"У меня такой же вопрос??? Дистанционное обучение, это не учение😣"

"Надо привыкать и перестраиваться. За онлайном будущее - это ужасно, если на самом деле так будет в будущем!"

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